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У Харкові вдруге за день лунають вибухи

Ірина Луцак
glavcom.ua
У Харкові вдруге за день лунають вибухи
У місті під час тривоги пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

У Харкові 20 березня близько 22:50 пролунав вибух

Вдруге за день ворог обстрілює Харків.
У Харкові під час повітряної тривоги, близько 22:50, пролунав вибух. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

«Харків вдруге за сьогодні під ударом. У місті знову лунають вибухи», - передає міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

У Харкові досі тривога. Деталі очікуються.

Нагадаємо, о 12:20 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом о 12:46 у Києві та області, а також на Черкащині оголосили відбій небезпеки. Натомість тривога триває у низці областей.

В той час у Харкові пролунав вибух. Очевидці повідомляли про стовп диму в районі промислової зони. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання сталася велика пожежа. Він також зазначив, що внаслідок російського удару є поранені, а їхню кількість встановлюють.

Теги: Харків війна обстріл

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