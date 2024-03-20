У Харкові вдруге за день лунають вибухи

У місті під час тривоги пролунали вибухи

У Харкові 20 березня близько 22:50 пролунав вибух

Вдруге за день ворог обстрілює Харків.

У Харкові під час повітряної тривоги, близько 22:50, пролунав вибух. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

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«Харків вдруге за сьогодні під ударом. У місті знову лунають вибухи», - передає міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

У Харкові досі тривога. Деталі очікуються.

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Нагадаємо, о 12:20 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом о 12:46 у Києві та області, а також на Черкащині оголосили відбій небезпеки. Натомість тривога триває у низці областей.

В той час у Харкові пролунав вибух. Очевидці повідомляли про стовп диму в районі промислової зони. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання сталася велика пожежа. Він також зазначив, що внаслідок російського удару є поранені, а їхню кількість встановлюють.