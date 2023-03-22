Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: що відомо про постраждалих (фото)
Одна людина загинула, ще 24 – постраждали
Рятувальники Державної служби з надзвичайний ситуацій витягли з-під завалів шість людей та ліквідували пожежу в двох багатоповерхівках. Станом на зараз рятувальна операція завершена. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.
«Рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Допомагали нам багато волонтерів – дякую усім», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.
Попередньо, російські терористи, ймовірно, били по багатоповерхівці у Запоріжжі з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С».
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