Житель Запоріжжя показав свою квартиру в перші секунди після прильоту ракети (відео)

Чоловік розповів, що у момент вибуху вони з мамою сиділи на кухні

Волонтер Стас Стойков, який живе у багатоповерховому будинку в Запоріжжі, куди прилетіли російські ракети, показав, свою квартиру після влучання.

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Чоловік розповів, що у момент вибуху вони з мамою сиділи на кухні, у них у квартирі повибивало вікна.

«Трапилось і в мене вдома, дивіться», – коментує він.

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У момент, коли він знімав все на відео, знову пролунав потужний вибух.

Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.

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Згодом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок ракетного удару 17 осіб постраждали, ще одна загинула. В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив в інтерв'ю «Главкому» , що відомо уже про 31 постраждалого.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, російські загарбники обстрілюють місто, б'ють по житлових будинках та острову Хортиця.