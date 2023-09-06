«Під завалами люди. Скоріш за все, мертві». Що відбувається на місці удару в Костянтинівці

Серед загиблих є дитина

У момент прильоту по Костянтинівці ринок працював. Там щодня в такий час перебуває щонайменше сотня людей. Відносно неподалік – дитяча площадка, де також граються діти. Про це «Главкому» розповів місцевий мешканець Володимир Кострома.

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«Неможливо було зреагувати раніше, хіба що не приходить на ринок. С-300 долітає сюди за кілька секунд, ніхто не встиг ні відбігти, ні присісти – тільки почули вихід, як вже прилетіло. Таке тут постійно. Мінометні обстріли – кожен день, тут по місту уламків лежить більше, ніж живе людей. Людей постійно просять виїжджати, бо вірогідність, що біля них в якийсь день прилетить – це 100%. Питання, чи вони виживуть після обстрілу», – каже він.

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Місцеві мешканці також розповіли, що за кілька звилин до атаки було чутно вибухи, проте до них вже звикли, адже в місто (на його околиці) щодня прилітають снаряди, проте здебільшого до центру не долітають.

«Зараз багато людей з травмами кінцівок і голови. Є поранені в тулуб – важких забрала екстренка відразу, а тим, у кого подряпини чи невеликі поранення – намагаємось допомогти на місці. За моїми спостереженнями, близько сотні щось отримали. Не можу стверджувати точно, але була травматична ампутація у дорослого. Чи руки, чи пальця – невідомо», – розповідає Антон, медик, який на місці надає допомогу потерпілим.

За інформацією МВС, 16 людей загинули, ще 28 отримали поранення. Відомо, що серед загиблих – дитина. Зараз на місці працюють медики екстренки й парамедики поліції, місцевих просять розійтися додому – проте багато хто лишається поруч, чекаючи новин про тих, кого завалило.

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«Найгірше – людей дуже багато, вони всі дуже заважають. Тут черга на допомогу, хлопці (рятувальники – ред.) розбирають завали, бо під ними лежать люди. Скоріш за все, можуть бути мертві – якраз в районі вибуху були люди. Зараз усе вирішує час – за скільки розберуть завалені конструкції, які будуть травми. У мене багато «легких» з опіками. Їх забрали медики, але я особисто бачив, що ушкоджені руки, обличчя. Погані ситуації в тих, у кого постраждали очі – таких троє було, всі у свідомості», – каже медик.

На зараз відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 торгових павільйонів. Пожежа, яка сталася через приліт російської ракети, охопила площу близько 300 кв. м.

Як повідомлялося, сьогодні російські терористи вдарили по місцевому ринку в Костянтинівці.

Раніше Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці.