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ТЦК присвоюватимуть кожному чоловіку спеціальний код: що він означає

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ТЦК присвоюватимуть кожному чоловіку спеціальний код: що він означає
Ідентифікаційний код чоловікам автоматично присвоюватиме реєстр «Оберіг»
фото з відкритих джерел

У військово-облікові документи осіб, які оновили свої дані в ТЦК, вклеюватимуть VIN-код

Військовозобов’язаним чоловікам в Україні вклеюватимуть штрих-код у військовий квиток. Він дозволить працівникам ТЦК при перевірці документів визначати, чи оновила особа свої дані, повідомляє Судово-юридична газета.

VIN-код – це ідентифікаційний код, який реєстр «Оберіг» автоматично присвоює кожному військовозобов’язаному. Якщо такого коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, буде зрозуміло, що особа не оновлювала даних у ТЦК.

«Наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного за єдиною формою. З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документу, видаватиметься документ нового зразка», – йдеться у повідомленні представника Генштабу ЗСУ полковника Юрія Глущенка.

Військовий додав, що документи «старої» форми залишаться чинними, але у них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

До слова, уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем для оновлення даних. Львівська обласна держадміністрація розповіла, що наразі жоден адміністратор ЦНАП не отримав доступу до відповідної системи, в якій треба буде робити ці уточнення. Окрім того, ще не відбулося жодних навчань працівників.

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Теги: документи реєстр мобілізація ТЦК

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