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Генштаб пояснив, як працівники ТЦК перевірятимуть дані чоловіків на вулиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб пояснив, як працівники ТЦК перевірятимуть дані чоловіків на вулиці
Оновлені дані військовозобов'язаних через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр
фото: Львівський обласний ТЦК

Співробітники військкоматів перевірятимуть оновлення даних через електронний кабінет

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) перевірятимуть, чи оновив військовозобов'язаний свої дані, у єдиному державному реєстрі. Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенко в етері Radio NV.

«Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр. У разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його військово-облікових документів працівниками ТЦК, працівники мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина», – розповів представник Генштабу.

Глущенко наголосив, що якщо військовозобов'язаний оновив дані, то до нього будуть відсутні питання.

Нагадаємо, що  відсьогодні військовозобов'язані проходитимуть військово-лікарську комісію за новими правилами. Так, скасовано статус «обмежено придатний».  «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: Генштаб мобілізація військовозобов'язаний ТЦК

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