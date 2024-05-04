Генштаб пояснив, як працівники ТЦК перевірятимуть дані чоловіків на вулиці
Співробітники військкоматів перевірятимуть оновлення даних через електронний кабінет
Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) перевірятимуть, чи оновив військовозобов'язаний свої дані, у єдиному державному реєстрі. Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенко в етері Radio NV.
«Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр. У разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його військово-облікових документів працівниками ТЦК, працівники мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина», – розповів представник Генштабу.
Глущенко наголосив, що якщо військовозобов'язаний оновив дані, то до нього будуть відсутні питання.
Нагадаємо, що відсьогодні військовозобов'язані проходитимуть військово-лікарську комісію за новими правилами. Так, скасовано статус «обмежено придатний». «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.
До слова, якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.
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