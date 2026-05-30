Росіяни знищили вокзал у Шостці

У ніч проти 30 травня ворог атакував цивільну станцію кількома десятками дронів-камікадзе

Російські окупаційні війська здійснили черговий цілеспрямований теракт проти критичної та цивільної інфраструктури України. У ніч на сьогодні, 30 травня, під час масованої повітряної атаки на Сумську область, ворог повністю зруйнував будівлю залізничного вокзалу в місті Шостка та завдав суттєвих пошкоджень усій інфраструктурі станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Атака на прифронтове місто відрізнялася особливою жорстокістю. Росіяни спрямували на залізничну станцію кілька десятків ударних безпілотників типу «Шахед». Унаслідок серії прямих влучань спалахнула потужна пожежа, а саму будівлю міського вокзалу було фактично стерто з лиця землі. Окрім головного корпусу, серйозних пошкоджень зазнали колії, системи зв'язку, перони та супутня технічна інфраструктура вузла.

Залізничники іронічно та із гнівом прокоментували чергову цинічну спробу Кремля відзвітувати про ураження «військових цілей».

«Типовий «центр ухвалення рішень»: цивільний вокзал, з якого щодня сотні людей на Сумщині їхали у своїх цивільних справах. Залізнична інфраструктура вкотре стає мішенню для безглуздої агресії», – заявили у компанії.

Попри колосальні руйнування та повне знищення вокзального комплексу, за попередніми даними, на станції ніхто не загинув. Жертв та поранених як серед працівників «Укрзалізниці», так і серед цивільних пасажирів вдалося уникнути виключно завдяки чіткому дотриманню правил безпеки.

Одразу після оголошення сигналу повітряної тривоги всі люди, які перебували на території вокзалу, були оперативно евакуйовані черговим персоналом і перейшли до облаштованих бомбосховищ. Вони залишалися там протягом усього часу масованого нальоту.

Нагадаємо, Сумська область знову опинилася під щільним вогнем російських окупаційних військ. Протягом кількох годин ворог атакував різні райони області, застосовуючи широкий спектр озброєння та ударні безпілотники. Унаслідок обстрілів зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури, житлового фонду та підприємств.