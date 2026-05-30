Спецпризначенці «Альфи» СБУ за тиждень спопелили понад 500 одиниць техніки та логістики ворога

Завдяки майстерності операторів FPV-дронів окупанти втрачають паливо, боєкомплект та армію ще на підходах до передової

Логістичне забезпечення залишається вразливим місцем російської окупаційної армії, і саме по ньому прицільно б'ють українські захисники. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ (відомі як група «Альфа») розгорнули масштабне полювання на транспортні артерії ворога. Оператори FPV-дронів методично руйнують систему постачання супротивника, зриваючи ворожі плани прямо в тилу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Про чергові вражаючі результати бойової роботи елітного підрозділу повідомили офіційні джерела спецслужби. Для будь-якої армії, що веде наступ, безперебійна логістика – це питання виживання. Вона охоплює регулярне підвезення пально-мастильних матеріалів, доставку свіжого боєкомплекту, транспортування важкої бронетехніки та, що не менш важливо, можливість оперативно здійснювати ротації особового складу на лінії бойового зіткнення.

Розуміючи це, бійці «Альфи» СБУ змістили акцент на випередження. Використовуючи сучасні ударні FPV-дрони, вони виявляють та атакують колони забезпечення противника у його ближньому тилу – задовго до того, як ворожі вантажівки чи резерви встигають вийти на безпосередні вогневі позиції.

Ефективність такої тактики підтверджується сухими цифрами свіжої статистики. Завдяки точним скидам та ударам безпілотників-камікадзе лише за минулий тиждень бійці спецпідрозділу уразили та вивели з ладу понад 500 одиниць ворожого автотранспорту.

До списку значних втрат окупантів увійшли:

Важкі військові вантажівки (МАЗи, КамАЗи, «Урали»), які перевозили снаряди та особовий склад;

Паливозаправники, знищення яких призводить до миттєвого випалювання цілих логістичних вузлів;

Спеціальна інженерна техніка, що використовувалася для зведення фортифікацій.

Системне знищення колісної та спеціальної техніки росіян уже має прямі наслідки для лінії фронту. Втрачаючи сотні машин щотижня, командування окупаційних військ змушене переходити на піші ротації або використовувати непристосований цивільний транспорт, що робить їх легшою мішенню.

Кожен знищений на під'їзді паливозаправник чи вантажівка з мінами – це конкретна ворожа гармата, яка залишилася без снарядів, та танки, які не змогли рушити в атаку через брак пального.

