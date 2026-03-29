Протести проти політики Трампа у США, атака на Миколаївщину: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Протести проти політики Трампа у США, атака на Миколаївщину: головне за ніч
Дайджест новин у ніч на 29 березня 2026 року

Ворог атакував Миколаївщину, хусити вдруге за добу атакували Ізраїль і заявили про вступ у війну на боці Ірану, Україна перейшла на літній час, в Америці протести проти Трампа охопили 50 штатів, Іран дозволив проходження ще 20 суден через Ормузьку протоку.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 березня:

Окупанти атакували Миколаївщину

Російські окупанти атакували Миколаївщину ударними дронами типу «шахед». За повідомленням ОВА, під ударом ворога опинилась Воскресенська громада. Через обстріл російських терористів постраждали діти.

«Було поранено восьмеро людей, з них семеро діти. Всіх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога», – написав Кім.

Україна перейшла на літній час

Україна в ніч із 28 на 29 березня перейшла на літній час. О 03:00 годинники перевели на одну годину вперед. 

Як відомо, перехід відбувається щороку в останню неділю березня відповідно до постанови уряду, яка діє з 1996 року. Після зміни часу Україна живе за київським часом (UTC+3), що впливає на різницю у часі з іншими країнами. Зокрема, різниця з більшістю країн Європи залишається незмінною, адже вони також переходять на літній час.

В Америці протести проти Трампа охопили 50 штатів

28 березня розпочалася нова хвиля протестів під гаслом No Kings, спрямована проти політики президента Дональда Трампа. Як повідомляють Reuters, The Washington Post та The Guardian, акції охопили всі 50 штатів країни, а також частково проходять за її межами, передає «Главком».

Загалом заплановано понад 3 200 протестних заходів, що робить цю хвилю однією з наймасштабніших за останні роки. Найбільші мітинги відбуваються у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

Іран дозволив проходження ще 20 суден через Ормузьку протоку

Іран погодився дозволити додатково 20 суднам під прапором Пакистану проходити через Ормузьку протоку. За словами очільника МЗС, домовленість передбачає поступове проходження суден – по два кораблі щодня.

Інші важливі новини:

  1. Хусити вдруге за добу атакували Ізраїль і заявили про вступ у війну на боці Ірану.
  2. Куба звернулася до Папи Римського через енергетичну кризу в країні.
  3. Два судна з гуманітарною допомогою дісталися Куби після зникнення в Карибському морі.
Читайте також

Наслідки авіаударів армії Ізраїлю та США у Тегерані, Іран, 1 березня 2026 року
Як Україні не загубитися у близькосхідній завісі
1 березня, 19:35
Путін боїться лише Трампа, а не Європу
Чому Трамп вірить Путіну – і чим це загрожує Україні
17 березня, 14:04
Україна застосувала санкції проти російських компаній
Україна ввела санкції проти російських поштових сервісів
28 лютого, 10:31
Палестинці на похороні чотирьох членів родини Одех, яких ізраїльські війська вбили у своєму автомобілі
CNN: Ізраїльські військові розстріляли цивільне авто з родиною
15 березня, 23:01
Зеленський: На мій погляд, є кілька кроків, які можуть якимось чином зменшити ризики
Чи оголиться ППО України через війну на Близькому Сході. Відповідь Зеленського
15 березня, 09:48
Катаріна Матернова відреагувала на черговий терор Росії
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
24 березня, 12:48
Господарства почали активно розпродавати цибулю зі сховищ
Цибуля в Україні дешевшає всупереч усім прогнозам: яка ціна нині
25 березня, 14:11
Армія Ізраїлю заявила про дефіцит тисяч військовослужбовців
Армія Ізраїлю заявила про дефіцит тисяч військовослужбовців
26 березня, 23:31
Могила Патріарха Філарета вкрита білими квітами
Дев’ять днів по смерті Патріарха Філарета. Який вигляд має його могила
Вчора, 21:25

Події в Україні

Втрати ворога станом на 29 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2026
Протести проти політики Трампа у США, атака на Миколаївщину: головне за ніч
Протести проти політики Трампа у США, атака на Миколаївщину: головне за ніч
Ворог атакував Миколаївщину: вісім поранених, з них сім – діти
Ворог атакував Миколаївщину: вісім поранених, з них сім – діти
Сумщина: 20-річна дівчина загинула, закривши собою меншу сестру
Сумщина: 20-річна дівчина загинула, закривши собою меншу сестру

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
