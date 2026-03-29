Протести проти політики Трампа у США, атака на Миколаївщину: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 29 березня 2026 року

Ворог атакував Миколаївщину, хусити вдруге за добу атакували Ізраїль і заявили про вступ у війну на боці Ірану, Україна перейшла на літній час, в Америці протести проти Трампа охопили 50 штатів, Іран дозволив проходження ще 20 суден через Ормузьку протоку.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 березня:

Окупанти атакували Миколаївщину

Російські окупанти атакували Миколаївщину ударними дронами типу «шахед». За повідомленням ОВА, під ударом ворога опинилась Воскресенська громада. Через обстріл російських терористів постраждали діти.

«Було поранено восьмеро людей, з них семеро діти. Всіх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога», – написав Кім.

Україна перейшла на літній час

Україна в ніч із 28 на 29 березня перейшла на літній час. О 03:00 годинники перевели на одну годину вперед.

Як відомо, перехід відбувається щороку в останню неділю березня відповідно до постанови уряду, яка діє з 1996 року. Після зміни часу Україна живе за київським часом (UTC+3), що впливає на різницю у часі з іншими країнами. Зокрема, різниця з більшістю країн Європи залишається незмінною, адже вони також переходять на літній час.

В Америці протести проти Трампа охопили 50 штатів

28 березня розпочалася нова хвиля протестів під гаслом No Kings, спрямована проти політики президента Дональда Трампа. Як повідомляють Reuters, The Washington Post та The Guardian, акції охопили всі 50 штатів країни, а також частково проходять за її межами, передає «Главком».

Загалом заплановано понад 3 200 протестних заходів, що робить цю хвилю однією з наймасштабніших за останні роки. Найбільші мітинги відбуваються у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

Іран дозволив проходження ще 20 суден через Ормузьку протоку

Іран погодився дозволити додатково 20 суднам під прапором Пакистану проходити через Ормузьку протоку. За словами очільника МЗС, домовленість передбачає поступове проходження суден – по два кораблі щодня.

