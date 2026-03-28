Терехов відвідав модульне містечко для вимушених переселенців у Львові (фото)

Дарія Демяник

Терехов наголосив, що головна мета Асоціації прифронтових міст та громад сьогодні – зробити все, щоб люди мали куди і за яких умов повертатися
Мер Харкова під час зустрічі з ВПО у Львові: завдання держави – завершити війну та дати гарантії безпеки, аби люди повернулися додому

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ), міський голова Харкова Ігор Терехов відвідав модульне містечко для вимушених переселенців у Львові. Про це повідомляє пресслужба платформи.

У ньому мешкають 954 переселенці, які через війну були вимушені залишити свої оселі. Найбільше – з Донеччини, Луганщини, Харківщини. Також тут проживають родини із Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Третина мешканців модульного містечка – літні люди. Воно також стало новим домом для 16 багатодітних родин і 25 одиноких матерів.

Під час спілкування з жителями Ігор Терехов наголосив, що головна мета Асоціації прифронтових міст та громад сьогодні – зробити все, щоб люди мали куди і за яких умов повертатися. «Зараз я спілкувався з людьми: хтось з Харкова, хтось з Херсона, хтось з Запоріжжя. Чудово розумію, що, як би гарно тут не було у вас обладнано, але за домом душа болить. Я зроблю максимум, щоби всі ви могли повернутися», – запевнив Терехов. Він нагадав, що Асоціація прифронтових міст та громад відстоює необхідність реформування системи підтримки вимушено переміщених осіб та працює з урядом над пошуком відповідних рішень, щоб людина могла обирати – повертатися чи налагоджувати життя на новому місці.

«Перше – це, безумовно, безпека. Друга умова – це школа. Третя – це робота, а також житло. Це база нормального життя. Завдання держави – максимально допомогти: забезпечити дах над головою, інтегрувати людей у ринок праці, дати можливість відкривати бізнес, стати частиною економіки громад, у яких вони живуть»,– наголосив Терехов.

Глава Асоціації прифронтових міст та громад вважає: держава має докласти зусиль, щоб через п'ять років люди перестали бути «переселенцями», ставши повноправними мешканцями громад – чи то повернувшись додому, чи остаточно облаштувавшись на новому місці. «Дуже хочу, щоб оцей статус ВПО був приблизно на п’ять років. А за п’ять років держава разом з муніципалітетами зробила так, щоб вимушених переселенців не було. Аби люди придбали собі житло, аби цей статус ВПО не був на все життя».

