Вибух у Миколаєві: постраждали семеро патрульних поліцейських

Двоє правоохоронців перебувають у важкому стані, подію розцінюють як атаку на систему правопорядку

У Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови Національної поліції Івана Вигівського.

За його словами, вибух пролунав близько 18:10 на території закинутої АЗС, де правоохоронці припаркували службові автомобілі перед початком зміни. «Сьогодні о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя», – зазначив Іван Вигівський.

фото: Національна поліція України

За попередніми даними, усіх постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу, а стан двох поліцейських лікарі оцінюють як важкий. Інші обставини вибуху наразі встановлюються, на місці працюють слідчо-оперативні групи та профільні служби

фото: Національна поліція України

Очільник Нацполіції також звернув увагу, що це вже не перший подібний інцидент за останні дні. Він заявив про можливий цілеспрямований характер атак проти правоохоронців. «Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави», – наголосив Вигівський.

За його словами, правоохоронні органи розглядають події як спробу тиску на систему безпеки та дестабілізацію ситуації всередині країни. «Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни», – додав він.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху та можливих причетних до інциденту осіб. Офіційні версії та кваліфікація події будуть оприлюднені після завершення першочергових експертиз.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави жінці, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова. Йдеться про 33-річну мешканку Костополя Рівненської області, якій інкримінують причетність до теракту. Під час засідання в Галицькому районному суді Львова підозрювана заявила, що не знала про вміст пакета, який залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.