«Новітня» ракета «Орешнік» виявилася дев'ятирічним раритетом без західних чипів

glavcom.ua
фото: Reuters
Українські криміналісти дослідили вцілілу електроніку ракети, якою окупанти вдарили по Львову в січні

Російська балістична ракета «Орешнік», яку Кремль позиціонує як новітню зброю з «революційними наслідками», в реальності була виготовлена майже десятиліття тому. Детальний аналіз фрагментів та електронної начинки ракети, вилученої після січневого удару по Україні, довів, що зброя містить лише російські та білоруські компоненти і є продуктом глибокої модернізації радянських та пострадянських технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що «Орешнік» – це надсучасна ракета середньої дальності (понад 5000 км), здатна нести ядерну зброю, яку буцімто неможливо перехопити жодною системою ППО у світі. Проте реальне вивчення уламків розставило все на свої місця, підтвердивши скепсис західних аналітиків.

Українські фахівці оцінюють «Орешнік» не як принципово нову розробку, а як модернізовану версію старої радянсько-російської ракети РС-26 «Рубіж», перші успішні випробування якої відбулися ще у 2012 році.

Під час дослідження блоків керування криміналісти натрапили на промовисті факти: «Ми були досить здивовані, бо росіяни стверджують, що це зовсім нова ракета. Але якщо подивитися на маркування та рік складання електронних плат, то там чітко вказано 2017 рік. Сама ж елементна база була виготовлена у 2016 році або ще раніше. І головне – всі компоненти вироблені виключно в Росії або її союзниці Білорусі», – розповів український експерт з ракетної криміналістики, який з міркувань безпеки назвав себе лише Петром.

За даними розслідувачів, з моменту першої демонстрації цієї зброї у 2024 році, Росія застосувала «Орешнік» проти України щонайменше тричі. Зокрема, один із таких ударів припав на місто поблизу Києва під час недавнього масованого повітряного нальоту 24 травня.

Як зазначив радник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, унікальну вцілілу електроніку, яку зараз демонструють журналістам, вдалося вилучити з ракети, що атакувала Львів у січні. Що стосується уламків від останнього травневого обстрілу, то вони наразі перебувають у закритих лабораторіях і детально вивчаються спецслужбами.

Факт того, що в січневому «Орешніку» не знайшли американських чи європейських мікросхем, пояснюється просто: ракету зібрали ще до введення найжорсткіших пакетів технологічних санкцій проти РФ. Проте у новіших зразках інших російських ракет ситуація кардинально змінюється.

Владислав Власюк підкреслив, що в інших типах озброєнь, які Росія виготовляє «з коліс» прямо зараз, українські слідчі фіксують високий ступінь заміни американської електроніки на китайські аналоги. За словами радника, це виглядає як «вимушена», але робоча заміна для обходу експортного контролю.

Попри те, що західні чіпи подвійного призначення все ще потрапляють до РФ через мережі нелегальних закупівель та фірми-прокладки, Україна продовжує тиснути на європейських та американських партнерів. Головна вимога Києва – максимально посилити контроль за кінцевими користувачами мікроелектроніки, аби повністю перекрити канали постачання технологій для російської воєнної машини.

Нагадаємо, Росія у ніч на 24 травня застосувала балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» під час чергової атаки на Україну. Цього разу дорога гіперзвукова зброя Кремля влучила у звичайні гаражі в Білій Церкві. Експерти, які детально вивчили всі аспекти польоту ракети, дійшли висновку: вона далеко не така страшна, як її намагаються подати в Кремлі, і має суттєвий недолік. 

