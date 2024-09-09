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Швеція передає Україні нове озброєння на майже пів мільярда євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Швеція передає Україні нове озброєння на майже пів мільярда євро
Уряд Швеції презентував 17-й пакет військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Швеція переходить до нової фази військової підтримки України

Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, вартість якого становить 4,6 млрд шведських крон. Про це повідомляє уряд Швеції.

Новий пакет військової допомоги спрямований на задоволення найпріоритетніших військових потреб України та створення можливостей для майбутніх дій. Він охоплює пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження та фінансову допомогу.

Так, Швеція переходить до нової фази військової підтримки, приділяючи більше уваги закупівлям, а не тільки пожертвам. Пакет включає три великі контракти на закупівлю пріоритетного обладнання загальною вартістю близько 600 млн шведських крон (близько 52 млн євро).

У пакеті допомоги передбачено військове обладнання для наземних бойових дій на суму 500 млн шведських крон (близько 43 млн євро). Швеція вже надавала Україні зенітні ракетні системи, і цей пакет включає додаткові зенітні ракети Robot 70 для посилення протиповітряної оборони України.

Україна також запросила протитанкове озброєння, і пакет включає протитанкові снаряди, гранатомети і міни. На додаток до цього, у пакеті містяться засоби захисту від забруднень, боєприпаси для мінометів, навчальні матеріали для новобранців і зимове спорядження для українських солдатів.

Також у межах пакета передбачено військово-морську підтримку на суму 500 млн шведських крон (близько 43 млн євро) для захисту українського торговельного судноплавства і підтримки сухопутних військ уздовж річок, де ведуться активні бойові дії.

Новий пакет допомоги від Швеції також включає шість додаткових Stridsbåt 90, зокрема рішення з військово-морського постачання для підтримки підрозділів технічного обслуговування Військово-морських сил України.

У межах 17-го пакету військової допомоги уряд Швеції також виділив трохи більше ніж 700 млн шведських крон (близько 61 млн євро) на фінансові пожертвування у фонди та багатосторонні ініціативи у 2024 році. Ці міжнародні програми, в яких беруть участь кілька країн, довели свою ефективність у створенні умов для великих закупівель озброєнь і обладнання.

Ініціативи включають як тимчасові багатосторонні проєкти, такі як програми з постачання боєприпасів, так і постійні фонди, наприклад, Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії. Ці заходи спрямовані на координацію зусиль і максимізацію підтримки України в її оборонних потребах.

Нагадаємо, уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує 13 млрд шведських крон.

Раніше повідомлялося, що Швеція відкладає відправлення Україні винищувачів Gripen.

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Теги: війна Швеція уряд військова допомога озброєння

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