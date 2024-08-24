За добу росіяни 87 разів обстріляли прикордонні території Сумської області

Місцева влада зафіксувала удари з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, авіації, також російські військові застосовували FPV-дрони та скидали вибухівку з дронів

На Сумщині протягом доби зафіксовано 265 вибухів

За добу Сумська область знову зазнала масованих обстрілів з боку російських окупантів. Зафіксовано 87 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів, внаслідок яких пролунало 265 вибухів. Про це інформує Сумська ОВА.

«Протягом дня росіяни здійснили 87 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 265 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади», – йдеться в повідомленні.

Ворог застосовував різноманітне озброєння: артилерію, РСЗВ, міномети, авіацію, FPV-дрони та скидав вибухові пристрої з безпілотників. Найбільше постраждали Краснопільська, Глухівська, Дружбівська, Білопільська, Есманьська, Великописарівська громади.

На жаль, не обійшлося без жертв серед мирного населення. У Шалигинській громаді внаслідок обстрілу FPV-дроном отримав поранення місцевий житель. Також троє цивільних осіб отримали поранення внаслідок ракетного удару по території Сумського району.

Ситуація на прикордонні залишається напруженою. Збройні Сили України продовжують захищати Сумщину від ворожих атак.



Нагадаємо, що за минулу добу росіяни здійснили 88 обстрілів Сумщини: є загиблі та поранені.













