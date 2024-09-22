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Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року
На фроніт відбулося 125 бойових зіткнень
фото: Гештаб

Важкі бої тривають на Курахівському напрямку

Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари, 63 авіаудари, скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Понад 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках. 

На Харківському напрямку

Противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Водночас армійська авіація ворога завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Козачій Лопані.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак. Ще два боєзіткнення продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового. Чотири боєзіткнення ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили штурм окупаційних військ у бік Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Калинівки, Майського, Андріївки та Білої гори. Сили оборони зупинили сім атак загарбників, ще два боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку відбулося 11 боїв. Росіяни також за підтримки авіації штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Сім атак агресора відбито, чотири ще не завершилися.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 25 разів атакував у районах Новоторецька, Селідового, Новогродівки, Красного Яру, Воздвиженки, Михайлівки та Маринівки. Наші захисники відбили 24 штурми. Біля Селідового ще триває бій.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 460 окупантів, з них 188 – безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та 11 автомобілів. Танк, одну ББМ, сім артилерійських систем та дев’ять автомобілів було пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 20 спроб прорвати нашу оборону поблизу Желанного Другого, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Гірника. Тринадцять боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 100 осіб. Також знищено чотири бойові броньовані машини.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Вугледару, Катеринівки та Водяного. Зараз ще триває одна атака окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Війська загарбників чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року фото 11

На решті напрямків – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.

Нагадаємо, триває 942-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб штурм росіяни

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Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2024 року
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