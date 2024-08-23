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Зеленський із Моді вшанували пам'ять українських дітей, яких вбив Путін (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський із Моді вшанували пам'ять українських дітей, яких вбив Путін (відео)
Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Лідери двох держав вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Про це Зеленсьаий повідомив у соцмережах. 

«Разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою», – написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з індійським прем'єром Нарендрою Моді, який сьогодні перебуває із візитом у Києві.

Офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України. 

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників. Офіційно метою візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до України є зміцнення економічних зв’язків, а також співпраця в оборонній, науковій та технологічній сферах. Однак експерти вважають, що Україна також намагається використати цей візит, щоб спонукати Індію зайняти більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. 

Зеленський із Моді вшанували пам'ять українських дітей, яких вбив Путін (відео) фото 1

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України – у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Також Нарендра Моді поділився у соцмережі X фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що підтримує мир в Україні, а також повторив заклик до дипломатії для припинення війни.

Відповідну заяву прем’єр зробив під час своєї промови у Варшаві. Моді заявив, що «зараз не епоха війни». За його словами, Індія є «прихильницею постійного миру у цьому регіоні» і вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфліктів.

Моді погодився «передавати повідомлення» між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, хоча й не відіграватиме ролі формального посередника.

Читайте також: Мирні переговори у Моді. Прем’єр Індії везе Зеленському пропозиції Путіна? 
Теги: путін Володимир Зеленський Україна Індія

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