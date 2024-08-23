Зеленський із Моді вшанували пам'ять українських дітей, яких вбив Путін (відео)

Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України

Володимир Зеленський: «Разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Лідери двох держав вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Про це Зеленсьаий повідомив у соцмережах.

«Разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою», – написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з індійським прем'єром Нарендрою Моді, який сьогодні перебуває із візитом у Києві.

Офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників. Офіційно метою візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до України є зміцнення економічних зв’язків, а також співпраця в оборонній, науковій та технологічній сферах. Однак експерти вважають, що Україна також намагається використати цей візит, щоб спонукати Індію зайняти більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України – у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Також Нарендра Моді поділився у соцмережі X фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що підтримує мир в Україні, а також повторив заклик до дипломатії для припинення війни.

Відповідну заяву прем’єр зробив під час своєї промови у Варшаві. Моді заявив, що «зараз не епоха війни». За його словами, Індія є «прихильницею постійного миру у цьому регіоні» і вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфліктів.

Моді погодився «передавати повідомлення» між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, хоча й не відіграватиме ролі формального посередника.