РФ атакувала теплоелектростанції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала теплоелектростанції
фото: ДТЕК/Telegram

Суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій

Російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. 

«Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, чотири загинуло», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.

Зауважимо, уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів.

Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста.

Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

Теги: енергетика ТЕС ДТЕК

