Сили оборони спростували російський фейк про захоплення Тернуватого на Запоріжжі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Сили оборони спростували російський фейк про захоплення Тернуватого на Запоріжжі
Командир 225-го окремого штурмового полку повідомив, що проти росіян ведуться контрдиверсійні дії
Російські загарбники неодноразово робили заяви про нібито окупацію населеного пункту

Командир 225-го окремого штурмового полку Олег Ширяєв спростував російські заяви про окупацію селища Тернувате на Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу полку.

Варто зазначити, що Міністерство оборони РФ ще з кінця січня заявляли про нібито захоплення населеного пункту. Військовий спростував російські заяви, опублікувавши відео біля стели у населеному пункті.

Ширяєв зазначив, що невелика кількість загарбників може ховатися в підвалах та підземеллях. Проти них ведуться контрдиверсійні дії.

Нагадаємо, на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей штурмові підрозділи Сил оборони провели контратакувальні дії та відкинули противника.

До слова, бійці 225-го окремого штурмового полку повідомили про захоплення у полон шістьох російських окупантів, серед яких був командир взводу. Українські військові виявили укриття росіян, під час штурму окупантам запропонували добровільно скласти зброю. Спочатку з укриття вийшов один російський військовий, а згодом – іще п’ятеро.

Бійці 225-го окремого штурмового полку зазначають, що останнім часом зросла кількість росіян, які бажають здатися у полон. Це повʼязано з їхнім виснаженням та відсутністю мотивації продовжувати бойові дії. Українські військові наголошують, що збережуть життя росіян, які добровільно складуть зброю.

Військові не уточнили напрямок, на якому полонили окупантів. Однак відомо, що бійці 225-го полку наразі виконують бойові завдання на Запоріжжі.

