Вінниччина: є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вінниччина: є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури
Унаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів Вінниччини
фото: соцмережі

Унаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів

Уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

За даними влади, станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. Відбувається гасіння пожеж.

Зокрема, внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів.

«Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Усі служби працюють на місцях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.

Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста.

Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

