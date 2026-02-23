Головна Країна Події в Україні
У Львові обвалилася стіна біля бізнес-центру: пошкоджено автомобілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відкрита автостоянка біля багатоповерхового житлового будинку
фото: Львівська міська рада

За попередніми даними, причиною руйнації стала надмірна вологість ґрунту

У житловому масиві Львова стався обвал конструкції підпірної стінки. Внаслідок інциденту значних механічних пошкоджень зазнали транспортні засоби, що були припарковані на майданчику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Зазначається, що інцидент трапився близько 05:00 ранку за адресою вул. Під Голоском, 2. Частина підпірної споруди не витримала навантаження та впала на паркувальну зону.

фото: Facebook/Igor Zinkevych

За попередніми висновками фахівців, причиною руйнації стала надмірна вологість ґрунту, що призвела до замокання конструкції та появи критичних тріщин у бетоні.

Працівники поліції задокументували факт пошкодження майна. Для з’ясування обставин прибули орендарі земельної ділянки та паркінгу. Наразі триває розгляд питання про відшкодування вартості ремонту пошкоджених автомобілів власникам.

Інцидент трапився близько 05:00 ранку за адресою вул. Під Голоском, 2
фото: Facebook/Igor Zinkevych

До слова, у селі Дуліби на Львівщині увечері 6 лютого стався вибух. Внаслідок події зруйновано двоповерхову будівлю, постраждало троє людей.

Львів парковка

