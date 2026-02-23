У Львові обвалилася стіна біля бізнес-центру: пошкоджено автомобілі
За попередніми даними, причиною руйнації стала надмірна вологість ґрунту
У житловому масиві Львова стався обвал конструкції підпірної стінки. Внаслідок інциденту значних механічних пошкоджень зазнали транспортні засоби, що були припарковані на майданчику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.
Зазначається, що інцидент трапився близько 05:00 ранку за адресою вул. Під Голоском, 2. Частина підпірної споруди не витримала навантаження та впала на паркувальну зону.
За попередніми висновками фахівців, причиною руйнації стала надмірна вологість ґрунту, що призвела до замокання конструкції та появи критичних тріщин у бетоні.
Працівники поліції задокументували факт пошкодження майна. Для з’ясування обставин прибули орендарі земельної ділянки та паркінгу. Наразі триває розгляд питання про відшкодування вартості ремонту пошкоджених автомобілів власникам.
До слова, у селі Дуліби на Львівщині увечері 6 лютого стався вибух. Внаслідок події зруйновано двоповерхову будівлю, постраждало троє людей.
