Удар по Сумщині: є постраждалі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Сумщині: є постраждалі (фото)
Зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків
фото: Національна поліція України

У результаті атак зафіксовано поранення чотирьох людей

На Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Упродовж минулої доби правоохоронці фіксували наслідки обстрілів у 15 територіальних громадах Сумської області. Поліція працювала на місцях подій та документувала пошкодження цивільної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Удар по Сумщині: є постраждалі (фото) фото 1

У результаті атак зафіксовано поранення чотирьох людей, а також пошкодження приватних житлових будинків, господарських і виробничих приміщень, адміністративних будівель, об’єктів соціальної інфраструктури, транспортних засобів, ліній електропередач та інших об’єктів життєзабезпечення.

Удар по Сумщині: є постраждалі (фото) фото 2

В обласному центрі внаслідок влучання БпЛА у двох багатоповерхових житлових будинках виникли загоряння та задимлення, пошкоджено балкони та скління вікон.

Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі завдали двох ударів по багатоквартирних будинках у Сумській громаді. Влучання зафіксовано в Зарічному районі міста Суми на різних вулицях.

Зокрема, у ніч на 3 лютого російські окупаційні війська атакували Конотоп на Сумщині. Внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

Теги: Сумщина війна Національна поліція України

