Сили оборони відновили контроль над 400 кв. км на Олександрівському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про значні успіхи на фронті

Сирський наголосив, що повернення контролю над цими територіями дозволяє покращити логістичне забезпечення українських підрозділів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про значні успіхи українських захисників на східному фронті. За його словами, протягом останнього місяця Силам оборони вдалося відновити контроль над територією площею 400 кв. км на Олександрівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Головнокомандувача у соцмережі.

Головком повідомив, що повернення контролю над цими територіями дозволяє покращити логістичне забезпечення українських підрозділів та створити плацдарм для подальших дій.

Також повідомляється, що зараз Сирський працює в Південній операційній зоні. Він відвідав частини, які наступають, та частини, які тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту.

«Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення наших підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів – необхідні умови нашої стійкості», – йдеться в повідомленні.

За його словами, ситуація на цій ділянці складна.

«Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди – бронетехніку», – заявляє Сирський.

Нагадаємо, Сили оборони накрили район зосередження ракетних комплексів ворога в Криму. Зокрема, йдеться про район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, що має на озброєнні БРК «Бастіон».

Повідомляється, що в районі базування дивізіону зафіксовано серію вибухів та масштабну пожежу. Ступінь пошкодження пускових установок та втрати серед особового складу ворога наразі уточнюються.