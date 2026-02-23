Теракт у центрі Львова: що відомо про стан постраждалих

Троє найтяжчих пацієнтів перебувають у відділенні інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона

У Львові в лікарнях залишаються 12 людей, які постраждали внаслідок теракту 22 лютого. Троє з них перебувають у тяжкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міськраду.

«Станом на ранок 23 лютого у лікарнях Першого територіального медичного об’єднання перебувають 12 пацієнтів, які постраждали внаслідок теракту у Львові у ніч на 22 лютого. Троє найтяжчих пацієнтів перебувають у відділенні інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона. Їхній стан – важкий», – йдеться в заяві.

Зазначається, що напередодні цим трьом пацієнтам провели складні оперативні втручання у зв’язку з мінно-вибуховими травмами та провели інші невідкладні хірургічні процедури. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя та цілодобово моніторять стан цих пацієнтів.

У лікарні святого Луки двоє постраждалих із травмами середньої тяжкості проходять лікування у хірургічному відділенні, семеро перебувають на лікуванні у профільних відділеннях. Ще одинадцятьох людей після надання медичної допомоги скерували на амбулаторне лікування. Їхній стан задовільний і не потребує госпіталізації.

Нагадаємо, що внаслідок подвійної детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька та отримали поранення ще 24 людини. Вікторія була родом із Волині, проте частину життя провела на півдні – разом із батьками вона переїхала до Херсона. Своє покликання дівчина знайшла у захисті правопорядку: закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Раніше мер Львова Андрій Садовий розповів про стан потерпілих через теракт та звернувся до СБУ.

Також правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину.

До слова, затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).