Через обстріли РФ є знеструмлення у чотирьох областях – Міненерго

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Через обстріли РФ є знеструмлення у чотирьох областях – Міненерго
Ситуація в енергетиці ускладнюється постійними обстрілами, що заважають роботі ремонтних бригад
фото з відкритих джерел

Внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях залишається без електропостачання

Російські війська продовжують цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення. Станом на ранок понеділка, 23 лютого, зафіксовано знеструмлення споживачів у чотирьох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

За словами першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова, внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях залишається без електропостачання.

«Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення», – йдеться в повідомленні Міненерго.

Також повідомляється, що на Харківщині під час ворожої атаки поранення отримав працівник енергетичної галузі. Йому надається вся необхідна медична допомога. 

Нагадаємо, очільник Міненерго Денис Шмигаль заявив про підготовку Росією нових ударів по енергетиці. Нині основна увага приділяється відновленню об'єктів. Урядовець наголосив, що у Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад. Водночас триває робота з партнерами про постачання енергообладнання. 

Держава також посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

