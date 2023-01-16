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Росія готує різні сценарії повторного нападу: розвідка повідомила деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія готує різні сценарії повторного нападу: розвідка повідомила деталі
фото ілюстративне

Станом на сьогодні немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення в Україну

Російські загарбники можуть мати різні сценарії та напрямки можливого повторного нападу. Однак більшість доступної інформації - неправдива. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі «24 каналу».

«Сценарії та напрямок нападу можуть бути не одні, ворог готує різні сценарії. І частково займається, зокрема, дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямів з метою дезорієнтувати нас», – сказав Юсов.

Представник розвідки зазначив, що окупанти поширюють інформацію про «екзотичні напрямки» нападу, наприклад, про висадку десанту в Одесі. На його думку, зараз напад на Одесу «виглядає суїцидальним напрямком» для росіян, але ЗСУ спостерігали й інші суїцидальні дії окупантів.

Зазначається, що на сьогодні немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення в Україну.

«Путін не відмовився від своєї стратегічної мети – геноцидної війни, знищення українського народу та держави. Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій. І, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій, перемоги та звільнення України від загарбників», – додав Юсов.

Раніше повідомлялося, що Росія розширить військову присутність у Білорусі. Аналітики навіть назвали терміни.

Голова ОВА розповів, як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі.

Теги: росія війна напад Україна

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