Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка
Після вибухів над Феодосією видніється дим
фото із соцмережі

Вибухи прогриміли в Феодосії

Ранок суботи, 8 квітня, у Феодосії в окупованому Криму був неспокійний: прогриміли кілька гучних вибухів. Про це повідомляється у місцевих телеграм-каналах.

За інформацією від місцевих жителів, приблизно о 10:59 було чути вибухи.

В автомобілях спрацювали сигналізації.

«Стала свідком двох вибухів у м. Феодосія, Крим. Вперше бачу таке, щоб шибки вигнулися у зворотну сторону. Живу на Сімферопольському шосе. Вийшла на вулицю, стовп диму, машини кричать, вискочили сусіди», – повідомляє місцева мешканка.

Кримчани припускають, що був збитий безпілотник.

Окупаційна влада Криму повідомляє, що, за попередніми даними, у Феодосії спрацювала система ППО.

Нібито над Феодосією збито ракету, запущену з боку України.

Окупанти також називають тип ракети, який могла запустити Україна. Це нібито ракета комплексу «Грім 2». Дальність польоту ракети може становити до 500 км.

Як відомо, останнім часом у Криму почастішала «бавовна».

Увечері 6 квітня на південно-західній околиці тимчасово окупованого Сімферополя, що в Криму, сталася масштабна пожежа. Очевидці заявляли про звуки вибухів.

20 березня в тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід. Вибух стався на газовому вузлі у Центральному районі міста.

До слова, 4 квітня на півночі тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти.

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував 12 кроків, які необхідно зробити для деокупації Криму.

Читайте також: Гаррі Каспаров: Крим – це сакральний путінський міф. Немає міфу – немає Путіна
Теги: Крим окупанти вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діалог між Україною та РФ щодо Криму може відбутися, якщо загарбники самостійно вийдуть із півострова за кілька днів
Банкова описала сценарій деокупації Криму
6 квiтня, 23:46
Українські військові знищили три ворожих безпілотники: «Орлан-10», «Supercam» та «Ланцет-3»
У Криму окупанти примушують місцевих мешканців копати траншеї – Генштаб
Вчора, 06:37
Росіяни втратили інтерес до Криму – Кулеба
Росіяни втратили інтерес до Криму – Кулеба
Вчора, 21:30

Події в Україні

ЗСУ облаштували на північних рубежах десятки мінних полів (фото)
ЗСУ облаштували на північних рубежах десятки мінних полів (фото)
«Бавовна» у Криму: окупанти заявили про збиття української ракети
«Бавовна» у Криму: окупанти заявили про збиття української ракети
Ракетна небезпека з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
Ракетна небезпека з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка
У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка
Понад 1,2 тис. ударів по енергосистемі: підсумки опалювального сезону в цифрах
Понад 1,2 тис. ударів по енергосистемі: підсумки опалювального сезону в цифрах
Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові
Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)
21K
У Києві та кількох областях була оголошена тривога через активність авіації на півдні
17K
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8303
Халатик під колір штор: нова посол у Болгарії роздратувала мережу вбранням (фото, відео)
7675
Росіяни з гелікоптерів накрили вогнем прикордонне місто на Сумщині (фото)
5769
Українці можуть частково оплачувати комунальні послуги: деталі

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Сьогодні, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Сьогодні, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Сьогодні, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Сьогодні, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Сьогодні, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту