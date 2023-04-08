У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка
Вибухи прогриміли в Феодосії
Ранок суботи, 8 квітня, у Феодосії в окупованому Криму був неспокійний: прогриміли кілька гучних вибухів. Про це повідомляється у місцевих телеграм-каналах.
За інформацією від місцевих жителів, приблизно о 10:59 було чути вибухи.
В автомобілях спрацювали сигналізації.
«Стала свідком двох вибухів у м. Феодосія, Крим. Вперше бачу таке, щоб шибки вигнулися у зворотну сторону. Живу на Сімферопольському шосе. Вийшла на вулицю, стовп диму, машини кричать, вискочили сусіди», – повідомляє місцева мешканка.
Кримчани припускають, що був збитий безпілотник.
Окупаційна влада Криму повідомляє, що, за попередніми даними, у Феодосії спрацювала система ППО.
Нібито над Феодосією збито ракету, запущену з боку України.
Окупанти також називають тип ракети, який могла запустити Україна. Це нібито ракета комплексу «Грім 2». Дальність польоту ракети може становити до 500 км.
Як відомо, останнім часом у Криму почастішала «бавовна».
Увечері 6 квітня на південно-західній околиці тимчасово окупованого Сімферополя, що в Криму, сталася масштабна пожежа. Очевидці заявляли про звуки вибухів.
20 березня в тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід. Вибух стався на газовому вузлі у Центральному районі міста.
До слова, 4 квітня на півночі тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти.
Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував 12 кроків, які необхідно зробити для деокупації Криму.
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