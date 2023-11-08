Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW

Женевська конвенція передбачає, що жоден військовополонений ніколи не може бути відправлений у зону бойових дій

Плани РФ є явним порушенням Женевської конвенції

Військове командування РФ планує найближчим часом відправити на фронт батальйон «Богдан Хмельницький». Його сформували з українських військовополонених. Про повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Зокрема, в ISW звертають увагу на повідомлення російських державних пропагандистських ЗМІ про те, що солдати батальйону «Богдан Хмельницький» склали присягу на вірність Росії і незабаром будуть розгорнуті в Україні.

Формування діятиме у складі угрупування «Каскад» терористичної організації ДНР на території Донецької та Запорізької областей.

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Перед цим аналітики стверджували, що для служби в батальйоні «Богдан Хмельницький» окупанти «завербували» близько 70 українських військовополонених із різних російських виправних колоній.

На думку аналітиків, українців змусили піти на службу до ворога, що є явним порушенням Женевської конвенції. Вона передбачає, що «жоден військовополонений ніколи не може бути відправлений у зону бойових дій» і не повинен «прийматися на роботу, яка носить шкідливий для здоров'я або небезпечний характер».

Нагадаємо, триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.