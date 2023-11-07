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Україна відкриє новий табір для російських військовополонених: які його особливості

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна відкриє новий табір для російських військовополонених: які його особливості
Перший табір для військовополонених росіян «Захід 1» з’явився у травні 2022 року
фото з відкритих джерел

Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених

В Україні найближчим часом відкриють ще один табір для військовополонених через велику кількість російських окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно. Про це повідомляє проєкт «Хочу жить».

«Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.

Також повідомляється, що як і у випадку з табором «Захід-1», умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

«Зміст військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, містить українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом з ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого», – зазначили у пресслужбі проєкта.

Зазначимо, вчора «Главком» повідомляв, що в Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян.

Нагадаємо, що в Україні перший табір для військовополонених росіян «Захід 1» з’явився у травні 2022 року. Він розташований на базі виправної колонії на Львівщині. Тоді  держава на функціонування табору виділила, зокрема, у 2022 році 56 млн грн, за шість місяців 2023 року – 20,48 млн грн.

Раніше ЗМІ показали, як у таборі живуть полонені окупанти. Зокрема, у них є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь. 

Ще у таборі функціонує магазин, в якому полонені можуть придбати їжу, одяг, засоби гігієни та догляду тощо.

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Теги: полон окупанти табір війна військові

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