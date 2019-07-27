Бомбардування Сирії: за останні 10 днів загинули більше сотні цивільних



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Евакуація поранених у місті Маарет-ан-Нуман на півночі Сирії після ймовірно російського авіанальоту

Мішенями авіанальотів були, зокрема, школи, лікарні, ринки

На півночі Сирії внаслідок авіаударів по цивільних об’єктах протягом останніх 10 днів загинули більш ніж 100 людей.

Про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, пише «Радіо Свобода».

«Ідеться про цивільні об’єкти. З огляду на постійність цих атак, вкрай малоймовірно, що всі вони стали цілями помилково», – заявила Бачелет.

Як зазначається, ударів завдавали урядові війська та союзні президенту Асаду російські збройні сили. Мішенями авіанальотів були, зокрема, школи, лікарні, ринки.

Верховний комісар ООН також засудила «байдужість світової спільноти» до зростання кількості цивільних жертв унаслідок дій уряду Асада та військових РФ.

Раніше в ООН засудили сирійський режим Башара Асада за використання забороненої зброї проти цивільного населення.