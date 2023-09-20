Росія перекидає на фронт кавказців

До Криму перекидають військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської Республіки

У тимчасово окупованому Криму фіксують переміщення солдатів кавказької зовнішності. Помічено кілька груп на вокзалі міста Джанкой. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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Зазначається, що техніка постійно переміщається, привозячи і відвозячи солдатів.

«Вони ходять із великими сумками або мішками, обстрижені, поголені, і форма на них нова – привезли свіже поповнення», – пише «Атеш».

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Дана інформація підтверджує повідомлення Генштабу ЗСУ про перекидання до Криму військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської Республіки. Однак стає зрозуміло, масштаби куди більші за раніше заявлені.

«Ми продовжуємо фіксувати обстановку на окупованому півострові, використовувати отримані відомості для наших операцій та інформування громадськості», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.