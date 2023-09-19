Кремль перекидає в окупований Крим нові сили

РФ намагається вберегти свої військові об’єкти в окупованому Криму від українських атак

Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів РФ до тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 вересня.

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Так, 15 вересня до тимчасово окупованого міста Джанкой АР Крим на місцевий військовий аеродром прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки РФ для посилення охорони та оборони зазначеного об’єкту.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Збройні сили мають можливість розірвати сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом до початку зими. Натомість росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви.

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Нещодавно партизани пробралися на військовий аеродром Кача, який розташований на півночі окупованого Криму. Там розташована більша кількість ворожих вертольотів.

У кінці серпня у Джанкої прогриміли вибухи. Там розташований військовий аеродром окупантів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атаки на кораблі Чорноморському флоту РФ, ймовірно, повторяться у найближчому майбутньому. Це лише питання часу та відстані.

У результаті удару ЗСУ по Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя російський корабель «Мінськ» й підводний човен «Ростов-на-Дону» суттєво постраждали, перетворившись на деталі.

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