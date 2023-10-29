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Росія перекидає свіжі сили на Бахмутський напрямок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія перекидає свіжі сили на Бахмутський напрямок
Ворог постійно контратакує Кліщіївку і Андріївку біля Бахмута
фото з відкритих джерел

Резерв, який надходить, ненавчений, але бере своєю кількістю

На Бахмутському напрямку російські окупанти постійно намагаються атакувати позиції Збройних сил України. Про це розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За словами Олега Калашнікова, на північному фланзі біля Бахмута окупанти спрямовують свої зусилля у напрямку на Хромове, Богданівку, Оріхово-Василівку. Однак більш важкі бої тривають на південному фланзі – там, де ЗСУ мають успіхи.

«Там ми спостерігаємо постійні контратаки ворога, Кліщіївка і Андріївка. Звичайно, вдалих спроб у нього немає. Попри шалені втрати, окупанти намагається нам завдати хоч якогось удару», – сказав Калашніков.

Щодо втрат окупантів, то точно їх підрахувати важко

«Втрати можуть коливатися від роти до двох рот, дивлячись, який день. Це не тільки загиблі, це і поранені, і дезертири. Інколи були такі випадки, що у них втрати доходили до 400 бійців за добу», – зазначив речник 26-ї бригади.

За його словами, у росіян дійсно не вистачає техніки. Особливо дуже багато втрачено БМП і БТРів, які підтримують контрнаступ піхоти.

«Тому військові РФ часто їдуть на броні своїх танків. А на сидячи ззовні на танку можна отримати пошкодження від осколків, куль тощо. Також значні втрати в артилерії і боєприпасах», – додав Калашніков.

Цього тижня ворог перекинув на Бахмутський напрямок, зокрема, близько двох рот «Шторм-Z».

«Це свіжі сили. Він також перекидає підрозділи, які зазнали втрат на інших напрямках. Є підрозділи дуже професійні, такі як спецпризначенці. Але в більшості втрати серед контрактників великі. Тому резерв, який надходить, ненавчений, але бере своєю кількістю», – каже Калашніков.

Нагадаємо, країна-агресорка РФ продовжує атакувати Україну з усіх напрямків. Зокрема, упродовж останніх трьох тижнів війська Путіна провели потужні штурми. 

Раніше політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні «Айдар» (2014) Євген Дикий розповів, що в Україні великої мобілізації не уникнути.

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Теги: окупанти військові шторм втрати ворог контрнаступ

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