Росія перекидає свіжі сили на Бахмутський напрямок

Резерв, який надходить, ненавчений, але бере своєю кількістю

На Бахмутському напрямку російські окупанти постійно намагаються атакувати позиції Збройних сил України. Про це розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Олега Калашнікова, на північному фланзі біля Бахмута окупанти спрямовують свої зусилля у напрямку на Хромове, Богданівку, Оріхово-Василівку. Однак більш важкі бої тривають на південному фланзі – там, де ЗСУ мають успіхи.

«Там ми спостерігаємо постійні контратаки ворога, Кліщіївка і Андріївка. Звичайно, вдалих спроб у нього немає. Попри шалені втрати, окупанти намагається нам завдати хоч якогось удару», – сказав Калашніков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щодо втрат окупантів, то точно їх підрахувати важко

«Втрати можуть коливатися від роти до двох рот, дивлячись, який день. Це не тільки загиблі, це і поранені, і дезертири. Інколи були такі випадки, що у них втрати доходили до 400 бійців за добу», – зазначив речник 26-ї бригади.

За його словами, у росіян дійсно не вистачає техніки. Особливо дуже багато втрачено БМП і БТРів, які підтримують контрнаступ піхоти.

«Тому військові РФ часто їдуть на броні своїх танків. А на сидячи ззовні на танку можна отримати пошкодження від осколків, куль тощо. Також значні втрати в артилерії і боєприпасах», – додав Калашніков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цього тижня ворог перекинув на Бахмутський напрямок, зокрема, близько двох рот «Шторм-Z».

«Це свіжі сили. Він також перекидає підрозділи, які зазнали втрат на інших напрямках. Є підрозділи дуже професійні, такі як спецпризначенці. Але в більшості втрати серед контрактників великі. Тому резерв, який надходить, ненавчений, але бере своєю кількістю», – каже Калашніков.

Нагадаємо, країна-агресорка РФ продовжує атакувати Україну з усіх напрямків. Зокрема, упродовж останніх трьох тижнів війська Путіна провели потужні штурми.

Раніше політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні «Айдар» (2014) Євген Дикий розповів, що в Україні великої мобілізації не уникнути.