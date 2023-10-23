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ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили відбили російські штурми в Запорізькій області

Українська армія продовжує наступальні операції та відбиває атаки ворога. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

22 жовтня українські сили продовжили наземні атаки поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися вперед. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська активізують свої дії вздовж залізничної лінії Бахмут-Горлівка. За його словами, українські сили перетнули залізничну колію на північ від Зеленопілля.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили понад 20 атак російських військ поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Побєди, Невельського та Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 жовтня, показують, що російські війська нібито просунулися на південний захід від Першотравневого, на південний захід від Ягідного і на схід від Тернів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Іванівки, Надії, Білогорівки, району Серебрянського лісу та Спірного.

Костянтин Машовець повідомив, що російські війська тимчасово призупинили наступ в районі Іванівки, щоб відповісти на українські атаки в напрямку Орлянки.

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська перекидають резерви, які складаються переважно із призовників на Куп’янський та Лиманський напрямки.

Українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Генштаб також заявив, що ЗСУ відбили російські штурми поблизу Роботиного та Вербового.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили розширили свою присутність на лівому березі Херсонщини та позиції від берегової лінії Дніпра до верхів’їв річки Конка.

Війська РФ продовжують наносити велику кількість авіаударів по правому березі Херсонської області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російська авіація завдала авіаударів поблизу Ольгівки, Львова, Тягінки, Токарівки, Понятивки та Барвінку.

Речник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що за минулу добу російські війська випустили 36 бомб по населеним пунктам Херсонської області.

Нагадаємо, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини. За її словмами, у стверджувальному тоні про висадку Збройних сил України на лівому березі Херсонської області говорити зарано. 

Теги: авіація наступ Бахмут ЗСУ

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