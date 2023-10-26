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ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку: ISW повідомив деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку: ISW повідомив деталі
фото з відкритих джерел

Українські війська ведуть наступальні дії поблизу Кліщіївки та Андріївки

ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку, зокрема поблизу Кліщіївки та Андріївки. Також українські війська просунулися на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Макіївки та Надії. Російський агрегатор новин стверджував, що війська РФ атакували українські позиції поблизу Кислівки ввечері 24 жовтня.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку.

24 жовтня речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські війська ведуть наступальні дії поблизу Кліщіївки та Андріївки, також бої точилися також біля Хромового.

У Генштаб ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Російські «воєнкори» стверджували, що сили РФ атакували поблизу Берхівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького, Північного та Невельського. Речник українського угруповання військ "Таврія" полковник Олександр Штупун заявив, що частота російських штурмів поблизу Авдіївки зменшилася.

23 жовтня український офіцер запасу оприлюднив супутникові знімки та підтвердив, що російські військові втратили понад 109 одиниць техніки під Авдіївкою з 10 по 20 жовтня. 

Офіцер заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року та, ймовірно, перевищать втрати ростехніки в районі Вугледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

24 жовтня російський «воєнкор» заявив, що українські сили контратакували та відтіснили сили РФ від населеного пункту Бердичів (10 км на північний захід від Авдіївки).

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки та поблизу Водяного.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоукраїнки, Пречистівки, Староморського та Золотої Ниви.

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито просунулися на північ від Приютного.

Український військовий оглядач заявив, що підрозділи 394-го мотострілецького полку та 60-ї мотострілецької бригади вели безуспішні наступальні дії на лінії Приютне-Завітне Бажання.

25 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися далі на захід від Роботиного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку та досягли часткового успіху на захід від Вербового. Український військовий оглядач стверджував, що російські війська відійшли з північно-західної околиці Новопрокопівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки біля Вербового та на південний схід від Малої Токмачки.

Раніше на Запорізькому напрямку показали, як палає вогнем техніка Російської Федерації на $25 млн.

До слова, збройні сили України сформували батальйон солдатів, який повністю складається з громадян Росії. Це охочі боротися проти вторгнення диктатора Володимира Путіна.

Теги: полковник наступ втрати військові Генштаб

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