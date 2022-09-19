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Росія перекидає в Україну системи ППО із Санкт-Петербурга: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія перекидає в Україну системи ППО із Санкт-Петербурга: супутникові знімки
Вивезене озброєння є старим, і воно вже не потрібне Росії для оборонних цілей
фото ілюстративне

Переміщення обладнання навряд чи значно послабило протиповітряну оборону Санкт-Петербурга

Росія переміщує велику кількість зенітних ракет у бік України, у тому числі з Санкт-Петербурга. Про це пише фінське видання Yle з посиланням на отримані ним супутникові знімки.

Знімки свідчать про те, що окупанти перекидають системи ППО із Санкт-Петербурга, одного з найважливіших районів для російської протиповітряної оборони, який довгий час був оточений захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз.

Росія перекидає в Україну системи ППО із Санкт-Петербурга: супутникові знімки фото 1

Майор у відставці Марко Еклунд, який спостерігає за російськими збройними силами понад 20 років, проаналізував супутникові зображення.

«Згідно зі знімками, чотири зенітні бази спустошили від обладнання», – повідомив експерт.

Еклаунд зазначив, що переміщення обладнання навряд чи значно послабило протиповітряну оборону Санкт-Петербурга, оскільки вивезене озброєння є старим, і воно вже не потрібне Росії для оборонних цілей.

Росія перекидає в Україну системи ППО із Санкт-Петербурга: супутникові знімки фото 2

Раніше повідомлялося, що ворог перевозить системи ППО з Луганщини в Росію.

Нагадаємо, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

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Теги: росія окупанти Фінляндія Україна ворог

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