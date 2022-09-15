Україна веде переговори щодо поставок ППО з п'ятьма країнами, – Зеленський

Київ досі не отримав позитивної реакції щодо поставок ППО від Ізраїлю

Наразі Україна веде переговори щодо постачання ППО з п'ятьма країнами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної конференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами очільника держави, вже є позитивні результати щодо поставок Україні декількох систем NASAMS та IRIS-T від німецьких партнерів, однак поки що не отримали жодної.

«Так само від США. Ми очікуємо, вдячні за підтримку цього процесу. Очікуємо на NASAMS, однак також ми ще цього не отримали. Це частково закриває питання дефіциту ППО. Окрім цього, ми налаштовані працювати з цього приводу і з Францією, Італією, Німеччиною», – додає президент.

Також Зеленський відзначив, що Київ досі не отримав позитивної реакції щодо поставок ППО від Ізраїлю. Втім, Україна продовжить вести переговори з союзниками у цьому питанні.

«Як би там не було, держав, які спроможні нам гарантувати закриття неба з точку зору ППО їх не так багато, от навколо цих 5 держав і треба вирішувати це питання», – додав президент.

Як відомо, 15 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій приїзд до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Очільниця Єврокомісії планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити питання зближення європейського та українського ринків.

Зазначимо, що вперше після початку вторгнення Росії в Україну фон дер Ляєн приїхала до Києва 8 квітня разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Тоді вона передала Зеленському опитувальник для набуття статусу кандидата в ЄС.

Вдруге вона відвідала Україну 11 червня, щоб підбити підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення та прогресу Києва на його європейському шляху.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європарламент схвалив пропозицію Єврокомісії виділити Україні 5 млрд євро як другий транш нової макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро. Ці кошти будуть виділені на повсякденну діяльність держави, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури в Україні.