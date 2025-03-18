У Збройних силах зʼявиться солдат-робот «Лють», оснащений кулеметом: деталі

Наземний роботизований комплекс (НРК) досить компактний – поміщається в кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном

Роботизований комплекс «Лють» вже випробуваний у реальних бойових умовах

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони України наземний роботизований комплекс «Лють» вітчизняного виробництва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони.

Комплекс призначений для виконання багатьох завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій наших підрозділів.

У Міноборони зазначають, що роботизований комплекс «Лють» випробуваний у реальних бойових умовах. Робот озброєний кулеметом калібру 7,62 мм і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі.

Наземний роботизований комплекс (НРК) досить компактний – поміщається в кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном. Місткості акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи. НРК має досить високий кліренс, що дає змогу стабільно пересуватися місцевістю зі складним рельєфом.

«Лють» працює за широкого діапазону температур. Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку», – наголосили у Міноборони. Там додали, що головне завдання наземних роботів – посилити підрозділи та замінити солдатів на найнебезпечніших ділянках.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку російських окупантів, наголосили в Міноборони.

«Главком» повідомляв, що раніше у лютому цього року Міністерство оборони представило нові правила взаємодії з виробниками дронів. Як запевнив очільник відомства Рустем Умєров, військові отримають безпілотники швидше, а компанії зможуть планувати виробництво.

Також стало відомо, що цьогоріч Міністерство оборони України планує закупити FPV-дронів на понад 40 млрд грн.

Цього року європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Це буде вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України.