Росія, ймовірно, готує акт ядерного тероризму на ЗАЕС – Енергоатом

Український персонал і присутніх на майданчику ЗАЕС представників МАГАТЕ на місце будівництва загарбники не допускають

Окупанти проводять несанкціоновані будівельні роботи на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС

Заяви Росії про створення «брудної ядерної бомби» можуть свідчити про підготовку нею акта ядерного тероризму. Про це повідомляє Енергоатом.

Підприємство зазначає, що на це вказують такі обставини:

1. Упродовж останнього тижня російські окупанти проводять несанкціоновані будівельні роботи на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (далі – ССВЯП) на Запорізькій АЕС. Ці роботи російські військові ведуть власними силами у таємному режимі. Український персонал і присутніх на майданчику ЗАЕС представників МАГАТЕ на місце будівництва загарбники не допускають.

На ССВЯП зберігається 174 контейнери, в кожному з яких міститься по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Руйнування цих контейнерів внаслідок підриву призведе до радіаційної аварії та радіаційного забруднення кількасот квадратних кілометрів прилеглої території.

Таке будівництво на території атомної станції є незаконним втручанням з боку Росії у проєкт ядерної установки ССВЯП Запорізької АЕС та грубим порушенням як умов ліцензії на експлуатацію станції, так і міжнародних вимог у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

2. Вже дві доби представники російської влади та вся ворожа пропаганда заявляють про нібито підготовку Україною «брудної ядерної бомби», для якої, за твердженням РФ, може бути використане відпрацьоване ядерне паливо та радіоактивні відходи, які зберігаються на майданчику Запорізької АЕС.

Для ще більшого залякування світу росіяни оприлюднили фейкову карту потенційного забруднення радіацією з епіцентром саме на ЗАЕС.

Енергоатом припускає, що такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку ними терористичного акту з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, які зберігаються на майданчику ЗАЕС.

«Енергоатом» закликає Міжнародне агентство з атомної енергії якнайшвидше надати оцінку провокаційним і загрозливим діям та заявам російської сторони. Країна-терорист – Росія – має негайно припинити будь-які втручання в роботу Запорізької АЕС, а світова спільнота – докласти всіх зусиль для деокупації та демілітаризації ЗАЕС і передачі її під повний контроль законному оператору – Енергоатому», – йдеться в повідомленні.