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Турецька ліра знову рекордно обвалилася

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Турецька ліра знову рекордно обвалилася
Курс турецької ліри до долара на торгах впав, оновивши історичний максимум
фото з відкритих джерел

Ліра увійшла до трійки найслабших валют у світі разом із російським рублем та аргентинським песо

Курс турецької ліри до долара на торгах 21 серпня впав, оновивши історичний максимум – валюта впала нижче 27,20 ліра за долар. Про це свідчать дані торгів.

Курс турецької ліри до долара на торгах 21 серпня впав, оновивши історичний максимум
Курс турецької ліри до долара на торгах 21 серпня впав, оновивши історичний максимум
фото: скріншот

У верхній точці курс досяг 27,209 ліри о 7:15 за київським часом. На момент написання матеріалу американська валюта трохи знизилася і торгувалася біля позначки 27,16 ліри.

Раніше повідомлялося, що ліра увійшла до трійки найслабших валют у світі разом із російським рублем та аргентинським песо.

Нагадаємо, вартість турецької ліри до долара оновила історичний мінімум після рішення Центрального банку країни підвищити ставку. У червні в Стамбулі валюта впала на 2,6% до 24,20 за долар.

До слова, курс долара на торгах на Московській біржі у середу, 2 серпня, перевищив 94 рублі вперше з 28 березня 2022 року.

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Теги: курс валют турецька ліра валюта

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