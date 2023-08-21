Турецька ліра знову рекордно обвалилася

Курс турецької ліри до долара на торгах впав, оновивши історичний максимум

Ліра увійшла до трійки найслабших валют у світі разом із російським рублем та аргентинським песо

Курс турецької ліри до долара на торгах 21 серпня впав, оновивши історичний максимум – валюта впала нижче 27,20 ліра за долар. Про це свідчать дані торгів.

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Курс турецької ліри до долара на торгах 21 серпня впав, оновивши історичний максимум фото: скріншот

У верхній точці курс досяг 27,209 ліри о 7:15 за київським часом. На момент написання матеріалу американська валюта трохи знизилася і торгувалася біля позначки 27,16 ліри.

Раніше повідомлялося, що ліра увійшла до трійки найслабших валют у світі разом із російським рублем та аргентинським песо.

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Нагадаємо, вартість турецької ліри до долара оновила історичний мінімум після рішення Центрального банку країни підвищити ставку. У червні в Стамбулі валюта впала на 2,6% до 24,20 за долар.

До слова, курс долара на торгах на Московській біржі у середу, 2 серпня, перевищив 94 рублі вперше з 28 березня 2022 року.