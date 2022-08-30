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Росія тримає у Чорному морі три кораблі з «Калібрами»

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія тримає у Чорному морі три кораблі з «Калібрами»
РФ тримає напоготові три надводні ракетоносії
фото ілюстративне

Ворог може атакувати Україну 24 крилатими ракетами

Російські окупанти вивели три надводні носії «Калібрів» у Чорне море. Про це повідомило Оперативне Командування «Південь».

У штормовому Чорному морі угруповання противника продовжує маневрування 13 кораблів і катерів вздовж Криму в бік Новоросійська.

При цьому РФ тримає напоготові 3 надводні ракетоносії, які споряджені 24 «Калібрами».

Оперативне Командування «Південь» закликало бути уважними та свідомими, не нехтувати правилами безпеки, ретельно перевіряти інформацію, ставитися з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуватися встановленого порядку та довіряти силам оборони.

Нагадаємо, Збройні сили України на півдні за добу знищили понад 80 російських загарбників та 30 одиниць ворожої техніки. Окрім цього, Збройні сили України знищили склади боєприпасів окупантів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля. 

Теги: росія Чорне море війна

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