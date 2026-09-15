Пасажирів з аеропорту Варшави евакуйовано через підозрілу знахідку

Роботу частини термінала обмежено, а фахівці перевіряють, чи становить залишений без нагляду предмет небезпеку

Увечері 15 вересня в аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві евакуювали пасажирів із частини термінала через залишений без нагляду багаж. На місце викликали піротехніків, які мають встановити, чи становить знахідка загрозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVN Warszawa.

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За інформацією польської поліції, повідомлення про залишений багаж надійшло за кілька хвилин до 19:00 за місцевим часом. Після цього прикордонна служба розпочала піротехнічну перевірку.

«За кілька хвилин до 19:00 поліцейські отримали інформацію про залишений багаж. Прикордонна служба зараз проводить піротехнічну перевірку. Евакуйовано людей із терміналів вильоту A і B, а також із зони прильоту біля входу A1», – повідомив представник столичної поліції Павел Хмура.

Через інцидент також зупинили рух автомобілів у зоні вильоту. За словами представника поліції, пересуватися там наразі можуть лише міські автобуси.

Інформацію про евакуацію підтвердив представник пресслужби аеропорту Шопена Пьотр Рудзький. «Частину термінала евакуювали через багаж, залишений без нагляду», – зазначив він.

Піротехніки продовжують перевіряти знахідку. Наразі польські служби не повідомляли, чи виявили в залишеному багажі небезпечні предмети.

До слова, у Німеччині невідомий безпілотник розбився приблизно за кілометр від авіабази Бундесверу у Вунсторфі. Правоохоронці проводять масштабну операцію та шукають інші частини апарата.