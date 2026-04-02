Росія вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти

Аліна Самойленко
Внаслідок атаки у Харкові постраждав Успенський собор – одна з найстаріших і найвідоміших святинь міста

У ніч на 3 квітня російські терористи вдарили по Харкову безпілотниками. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

За інформацією Синєгубова, у Новобаварському районі зафіксовано влучання дрону в город. Пошкоджено вікна приватного будинку. Також атаковано Київський, Шевченківський та Салтівський райони. Наслідки «прильотів» уточнюються.

Внаслідок ударів ворожими БпЛА по Харкову постраждали 8-річна дівчинка, 53-річний чоловік та 74-річна жінка, 28-річна жінка та 1-місячний хлопчик. Медики діагностували в них гостру реакцію на стрес. 

Через деякий час було зафіксовано чергові ворожі удари БпЛА в Основ'янському та Київському районах Харкова. В Основ'янському районі пошкоджено будівлю магазину. Палає 4-поверхова будівля поруч. Постраждав 64-річний чоловік, унього гостра реакція на стрес.

Також внаслідок атаки на Харків постраждав Успенський собор – одна з найстаріших і найвідоміших святинь міста.

Варто зазначити, що 2 квітня російська окупаційна армія цілий день атакує Харків. Сьогодні окупанти вперше застосували реактивні «шахеди» для обстрілу Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що з початку доби окупанти 11 разів обстріляли місто. За його словами, усі удари були націлені на Київський район.

Як відомо, у ніч на 2 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера Харкова Терехова, росіяни вдарили бойовим дроном «молнія» по Шевченківському району. Удар прийшовся по девʼятому поверху багатоповерхівки.

