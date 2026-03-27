Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
Росія влучила ракетою у багатоповерхівку у Харкові, Ленінградську та Волгоградську області РФ атакували безпілотники, держсекретар США Марко Рубіо закликав союзників допомогти у розблокуванні Ормузької протоки.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 березня:
Удар по Харкову
У ніч на 27 березня російська окупаційна армія вдарила по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За інформацією Терехова, російська ракета влучила по будинку у Київському району. Внаслідок атаки є поранені.
«Шестеро постраждалих у девʼятиповерхівки – у всіх гостра реакція на стрес», – написав Терехов.
Безпілотники атакували порти Усть-Луга та Приморськ
У ніч на 27 березня безпілотники атакували Леніградську та Волгоградську області у Росії.
Ціллю ударів став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Це вже друга атака за декілька днів, відомо ще про ураження у ніч на 25 березня.
Також атаковано порт Приморськ, який є найбільшим російським нафтоналивним портом на Балтиці, кінцева точка Балтійської трубопровідної системи.
Безпілотники атакували Волгоградську область
У ніч на 27 березня безпілотники атакували місто Череповець у Волгоградській області.
У місті Череповець Волгоградської області РФ внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території АТ «Апатит». Це підприємство входить до хімічного кластеру групи ФосАгро і є найбільшим у Європі виробником фосфоровмісних добрив, а також фосфорної та сірчаної кислот.
Рубіо звернувся до союзників
Державний секретар США Марко Рубіо перед вильотом на зустріч дипломатів «Великої сімки» у Франції заявив, що європейські та азійські партнери мають взяти на себе відповідальність за безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.
За словами посадовця, США значно менше залежать від енергоресурсів, що проходять цим шляхом, ніж решта світу, тому міжнародна спільнота повинна «активізуватися» для вирішення кризи. Рубіо наголосив, що оскільки через протоку транспортується п'ята частина світової нафти та газу, іранська блокада вже призвела до різкого зростання цін, що безпосередньо шкодить економікам союзників.
Трамп подовжив мораторій на удари по енергетиці Ірану
Президент США Дональд Трамп вирішив на 10 діб подовжити період утримання від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану.
Трамп зазначив, що таке рішення ухвалено на прохання іранського уряду, тож пауза триватиме до вечора понеділка, 6 квітня. Американський лідер підкреслив, що наразі триває переговорний процес, який, всупереч повідомленням певних медіа, демонструє позитивну динаміку.
Інші важливі новини:
- Іран дозволив малайзійським суднам вихід через Ормузьку протоку
- Стармер заявив, що не дозволить Трампу тиснути на нього
- Трамп збентежений тим, що Іран не завершує війну, яку він розпочав
Коментарі — 0