У порту Кронштадта уражено кораблі: подробиці від Генштабу та Fire Point

Корвет «Бойкий» міг потрапити під удар у Кронштадті

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Серед можливих цілей міг бути корвет з керованим ракетним озброєнням «Бойкий» проєкту 20380

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російських кораблів та об’єктів інфраструктури в порту Кронштадт, пише «Главком».

«За попередньою інформацією уражено кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються», – йдеться у повідомленні.

У мережі з'явилися повідомлення, що під час атаки на Кронштадт міг бути уражений корвет «Бойкий» Балтійського флоту РФ. За даними з відкритих джерел, корабель неодноразово залучався до супроводу суден так званого тіньового флоту Росії в районі Ла-Маншу.

Офіційної інформації про характер пошкоджень корабля наразі немає.

Водночас співвласник Fire Point Денис Штілерман заявив, що Росія втратила два кораблі. «Ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер «Москва», але, на жаль, привести його не вдалось – тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу», – написав він.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих військових та логістичних об'єктів на території Росії та в окупованому Криму. Зокрема, під удар потрапив нафтовий термінал «Санкт-Петербург», де після влучання виникла пожежа.

Окрім цього, зафіксовано влучання по підприємству «Мічурінський завод «Прогресс»», яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки РФ, а також по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Напередодні Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу та низки важливих об'єктів ворога у ніч проти 3 червня.

Вогонь охопив частину резервуарного парку, а густий чорний дим було видно з різних районів міста. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать, що займання продовжувало поширюватися вже після перших повідомлень про атаку.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов підтвердив атаку безпілотників та заявив про нібито знищення трьох БпЛА над містом. Водночас про масштаби пошкоджень на самому підприємстві російська влада офіційно не повідомляє.

Також опубліковано відео з влучаннями.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку. Через нього здійснюються перевалка, зберігання та відвантаження нафтопродуктів.

Атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому очікується участь Володимира Путіна. Об'єкт, де сталася пожежа, розташований лише за кілька кілометрів від центральної частини міста.