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Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року
В Україні триває 1561-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua
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Наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора на Покровському напрямку

За минулу добу зафіксовано 263 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9735 дронів-камікадзе та здійснив 3156 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, два пункти управління, чотири артилерійські системи, п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБ, здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 2

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 3

Наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 4

Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував 20 разів у районах Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 6

Окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Степи, Іванівка, Сергіївка, Шевченко, Дорожнє.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 8

Противник атакував сім разів, у районах Вороного, Тернового та в бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 9

Окупанти здійснили 44 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 10

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2026 року фото 11

Наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1561-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати ворог окупанти

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