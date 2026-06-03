На Запорізькій АЕС стався блекаут

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Це вже п'ятий блекаут від початку 2026 року

У ніч на 3 червня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

«О 23:44 через відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1» станція повністю втратила зовнішнє електроживлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів», – йдеться у повідомленні.

За даними «Енергоатома», це вже п'ятий блекаут від початку 2026 року та 17-й з моменту захоплення станції російськими окупантами.

За інформацією International Atomic Energy Agency (IAEA), причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції «Нікопольська» на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишалася у розпорядженні станції.

«Черговий блекаут на найбільшій атомній електростанції Європи вкотре демонструє критичні ризики, спричинені незаконною окупацією об’єкта російськими військами. Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Енергоатом наголошує: лише повернення Запорізької АЕС під повний контроль України та її законного оператора здатне гарантувати безпечну експлуатацію станції та запобігти виникненню ядерної і радіаційної аварії з непередбачуваними наслідками», – йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Запорізька атомна електростанція опинилася під загрозою повного знеструмлення після втрати основної лінії електропостачання. Міжнародне агентство з атомної енергії веде переговори з Україною та Росією про локальне припинення вогню для проведення термінового ремонту.

Наприкінці квітня 2026 року поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок удару безпілотника загинув працівник станції.