Росія вперше вдарила по Харкову реактивними дронами
З початку доби ворог 11 разів обстріляв місто
Російські війська вперше застосували реактивні «шахеди» для обстрілу Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
Мер Харкова зазначив, що з початку доби окупанти 11 разів обстріляли місто. За його словами, усі удари були націлені на Київський район.
«Більшість з ворожих БпЛА були реактивними і ворог вперше застосував їх по Харкову. Прильотів могло бути більше, але завдяки роботі військових частина ворожих дронів була збита – подякуємо силам ППО», – каже він.
Нагадаємо, російські загарбники вчергове атакували Харків ударними безпілотниками типу «Shahed». Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок у Київському районі міста.
Унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах. Підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків. Відомо про двох постраждалих: 61-річна і 52-річна жінки зазнали вибухових травм, їм надається вся необхідна медична допомога.
Як відомо, у ніч на 2 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера Харкова Терехова, росіяни вдарили бойовим дроном «молнія» по Шевченківському району. Удар прийшовся по девʼятому поверху багатоповерхівки.
До слова, в Україні триває 1499-й день війни.
