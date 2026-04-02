Росія вперше вдарила по Харкову реактивними дронами

Ростислав Вонс
Росіяни атакували Харків ударними безпілотниками
фото: Харківська ОВА

З початку доби ворог 11 разів обстріляв місто

Російські війська вперше застосували реактивні «шахеди» для обстрілу Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Мер Харкова зазначив, що з початку доби окупанти 11 разів обстріляли місто. За його словами, усі удари були націлені на Київський район.

Унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах
фото: Харківська ОВА

«Більшість з ворожих БпЛА були реактивними і ворог вперше застосував їх по Харкову. Прильотів могло бути більше, але завдяки роботі військових частина ворожих дронів була збита – подякуємо силам ППО», – каже він.

Нагадаємо, російські загарбники вчергове атакували Харків ударними безпілотниками типу «Shahed». Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок у Київському районі міста.

Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа
фото: Харківська ОВА

Унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах. Підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків. Відомо про двох постраждалих: 61-річна і 52-річна жінки зазнали вибухових травм, їм надається вся необхідна медична допомога.

Як відомо, у ніч на 2 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера Харкова Терехова, росіяни вдарили бойовим дроном «молнія» по Шевченківському району. Удар прийшовся по девʼятому поверху багатоповерхівки.

До слова, в Україні триває 1499-й день війни.

