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Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу (відео)
У Петербурзі дрони вразили нафтовий термінал і спричинили пожежу
скриншот з відео
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Зеленський: український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу та низки важливих об'єктів ворога у ніч проти 3 червня. Про це президент написав у сомережах та показав відповідне відео з результатами українських «далекобійних санкцій», пише «Главком».

«Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі», – написав Зеленський.

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Глава держави повідомив про ще одну уражену ціль ворога. Йдеться про підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту – майже 600 кілометрів.

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«Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні!», – підсумувавв президент.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі 3 червня стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), який у Росії називають аналогом Давоського форуму. Водночас напередодні відкриття заходу місто атакували безпілотники, а на Петербурзькому нафтовому терміналі спалахнула пожежа.

Вогонь охопив частину резервуарного парку, а густий чорний дим було видно з різних районів міста. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать, що займання продовжувало поширюватися вже після перших повідомлень про атаку.

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Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов підтвердив атаку безпілотників та заявив про нібито знищення трьох БпЛА над містом. Водночас про масштаби пошкоджень на самому підприємстві російська влада офіційно не повідомляє.

Також опубліковано відео з влучаннями.

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Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку. Через нього здійснюються перевалка, зберігання та відвантаження нафтопродуктів.

Атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому очікується участь Володимира Путіна. Об'єкт, де сталася пожежа, розташований лише за кілька кілометрів від центральної частини міста.

До слова, скандальний американо-британський блогер Ендрю Тейт, якого в Румунії звинувачують у торгівлі людьми та створенні організованого злочинного угруповання, прибув до Росії напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму. 

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Теги: нафта росія завод Володимир Зеленський

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