Ламав лід руками: переселенець з Куп’янщини отримав нагороду за порятунок дітей у Харкові

12 березня шестеро дітей опинилися у крижаній пастці на водоймі в Харкові. Чотирьох із них врятував Сергій Соратокін, двоє хлопців, на жаль, загинули

У Харкові під час трагедії на водоймі чоловік врятував чотирьох дітей, які провалилися під кригу. Ним виявився переселенець із Куп’янщини Сергій Соратокін. За мужність та самопожертву його відзначили нагородою. Відзнаку вручив мер Харкова Ігор Терехов, пише «Главком».

Подія сталася 12 березня на штучному озері у Харкові. Група із шести дітей вийшла на тонку весняну кригу. Лід не витримав і всі вони опинилися у крижаній воді.

Почувши крики про допомогу, Сергій Соратокін, переселенець із Великого Бурлука Куп’янського району, не вагаючись кинувся рятувати дітей.

Чоловік руками ламав лід, щоб дістатися до них. Спочатку йому вдалося витягнути з води дівчинку. Після цього він повернувся до водойми і врятував двох хлопців, які трималися один за одного, намагаючись не піти під воду.

Попри сильний холод і виснаження, Сергій знову кинувся у воду. Четвертою він витягнув дівчинку, яка вже почала втрачати свідомість від переохолодження.

Після того, як остання дитина опинилася у безпеці, організм чоловіка не витримав – він знепритомнів через сильне переохолодження. Його госпіталізували, медики надали необхідну допомогу.

На жаль, врятувати всіх дітей не вдалося. Унаслідок трагедії загинули двоє хлопців – 11 та 17 років. За словами очевидців, старший підліток до останнього намагався допомогти молодшим дітям вибратися з крижаної води.

«Ми всі маємо зробити дуже серйозні висновки. Я вже дав доручення терміново провести в усіх школах міста уроки безпеки з поведінки на льоду. Але жодні шкільні заходи не замінять батьківського слова», – написав Терехов.