Трагедія в Харкові: жінка вистрибнула з 13-го поверху через пожежу
У Харкові під час пожежі літня жінка вистрибнула з вікна квартири на 13-му поверсі, охопленої вогнем. Від отриманих травм вона загинула на місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що трагедія сталася в одній із житлових 16-поверхівок у Салтівському районі міста.
Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню за межі однієї квартири.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
Коментарі — 0