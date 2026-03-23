Трагедія в Харкові: жінка вистрибнула з 13-го поверху через пожежу

У Харкові під час пожежі літня жінка вистрибнула з вікна квартири на 13-му поверсі, охопленої вогнем. Від отриманих травм вона загинула на місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що трагедія сталася в одній із житлових 16-поверхівок у Салтівському районі міста.

Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню за межі однієї квартири.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

